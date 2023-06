Roland Garros. Beatriz Haddad Maia está nas "meias"

Na terra batida parisiense, a brasileira de 27 anos, que nunca tinha passado da segunda ronda num Grand Slam, impôs-se à número sete mundial com os parciais de 3-6, 7-6 (7-5) e 6-1, em duas horas e 29 minutos.

Haddad Maia, 14.ª jogadora mundial, aguarda agora pelo desfecho do encontro entre a polaca Iga Swiatek, líder do ranking WTA e campeã em título, e a norte-americana Coco Gauff (6.ª), para conhecer a adversária nas meias-finais do segundo Grand Slam da temporada.