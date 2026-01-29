Rybakina encontra Sbalenka na final do Open da Austrália

A campeã de Wimbledon em 2022 derrotou a sexta jogadora mundial, com os parciais de 6-3 e 7-6 (9-7), em uma hora e 40 minutos, regressando à final do ‘Happy Slam’ três anos depois.



No encontro decisivo do primeiro ‘major’ da época, agendado para sábado, a quinta cabeça de série vai defrontar a bielorrussa Aryna Sabalenka, a número um mundial e campeã em 2023 e 2024 que hoje afastou a ucraniana Elina Svitolina na primeira meia-final.

