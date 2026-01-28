Swiatek cai nos "quartos" e atira-se à organização do Open da Austrália

Apesar da derrota nos quartos-de-final do Open da Austrália frente à quinta colocada do ranking mundial, Iga Swiatek aproveitou a conferência de imprensa para desabafar sobre a presença das câmaras no complexo e a falta de privacidade nos bastidores do torneio.



A tenista Iga Swiatek saiu derrotada por 7-5 e 6-1 nos quartos-de-final do Open da Austrália e segue sem conquistar o único torneio do Grand Slam que lhe falta. No final da partida, a número dois do ranking mundial deixou críticas à organização do torneio pela falta de privacidade. A tenista relembrou ainda o episódio em que viralizou nas redes sociais por se ter esquecido da acreditação de acesso ao complexo, nesta edição do torneio disputado em Melbourne.



“Em Wimbledon, em Roland Garros, há certos locais onde se pode ir, mas noutros torneios é impossível, estamos sempre sob observação, seja por adeptos ou por câmaras. Não creio que seja assim que as coisas deveriam ser. Somos tenistas, deveríamos ser vistos em campo e na conferência. Não faz parte do trabalho tornar-se um meme”, concluiu.



Novamente afastada do primeiro Grand Slam do ano, depois de, em 2025, ter caído nas “meias” perante a vencedora, Swiatek não superou Elena Rybakina, nos quartos-de-final do Open da Austrália.



Em análise ao seu percurso na competição, a tenista anunciou que não vai competir nos torneios WTA 1000 dos próximos meses, para melhorar aspetos técnicos de jogo.



“Sei o que preciso de melhorar. Por exemplo, vejo o Carlos Alcaraz a mudar anualmente a forma como serve. Para mim, qualquer pequena coisa leva-me muito mais tempo. Há coisas que gostaria de mudar no meu serviço, vou tentar fazê-lo. Nunca estive nesta situação, não sei qual será o resultado, mas é algo necessário se quero melhorar”, completou. Com “o mundo inteiro a observar” um duelo que considera ter sido “muito intenso”, a polaca de 24 anos entrou melhor na partida, quebrando o serviço da cazaque no primeiro jogo.





Em resposta, Elena Rybakina venceu os últimos dois jogos e conquistou o primeiro set por 7-5. Swiatek voltou a ceder no segundo parcial, fechado em 6-1, e a cazaque ruma às meias-finais da competição, pela segunda vez na carreira.



“O primeiro set foi renhido, alguns pontos fizeram a diferença, mas no segundo set ela melhorou o serviço, foi mais corajosa nos golpes e tornou-se muito mais difícil”, admitiu a tenista polaca.



Iga Swiatek já venceu seis majors, em Roland Garros, Wimbledon e Open dos Estados Unidos. O título em Melbourne Park, onde nunca foi além das meias-finais, continua, novamente, a escapar-lhe.