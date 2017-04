Abel Ferreira quer vencer melhor Sporting da época

Lusa 29 Abr, 2017, 14:47 | 1.ª Liga

Na primeira volta, os bracarenses, orientados por Abel Ferreira na transição entre José Peseiro e Jorge Simão, venceram em Alvalade por 1-0, mas para o antigo treinador da equipa B e agora técnico principal `arsenalistas` "todos os jogos têm uma história e contextos diferentes".

"Prevejo um Sporting moralizado pelos últimos resultados, nos últimos 10 jogos tem oito vitórias e dois empates, a última derrota foi no Dragão, passa talvez pelo melhor momento da época, espero um adversário forte e moralizado, mas estamos preparados para dar resposta a este obstáculo e vencer", disse o ex-jogador e treinador (juniores e equipa B) do Sporting, admitindo que o jogo será "especial".

Abel Ferreira disse ter a "certeza absoluta" que Jorge Jesus, antes desse jogo de Alvalade, "mandou as pessoas que trabalham com ele ver como jogava a equipa B [do Sporting de Braga] e que, por isso, não foi surpreendido pela estratégia minhota.

"Fui treinado por ele, é um treinador muito astuto, fez muito e continua a fazer pelo futebol português, tem uma personalidade diferente, mas isso é bom e positivo para o futebol", disse.

Em relação ao jogo da primeira volta, o plantel do Braga sofreu várias alterações, mas dentro desses recursos, Abel Ferreira promete uma "estratégia para tentar enganar" o Sporting com uma equipa "organizada, competitiva e agressiva".

Abel Ferreira apelou ao caráter dos jogadores na sua apresentação e espera agora por uma resposta no domingo.

"Sabemos que quando há uma mudança técnica, há sempre algo mental que mexe com os jogadores. Quero que os jogadores saibam sempre o que fazer a cada momento do jogo e que, no processo, estejam focados nas tarefas individuais e coletivas. Acredito que teremos uma equipa determinada à procura de uma vitória que nos dê alma", disse.

Abel Ferreira quer "fazer mossa" num Sporting "que goza de confiança" e, para isso, o Braga terá que ter "coragem" quando tiver a bola.

António Salvador já disse que ficar em quarto ou quinto não é preocupação, mas Abel Ferreira não quis responder sobre se isso pode ajudar a tirar pressão à equipa.

"Só me foco no que controlo. Queremos fazer um bom jogo, quero uma equipa competitiva, a lutar pela vitória. Um dos meus chavões será: não vamos vencer sempre, mas vamos lutar sempre para vencer seja onde for e contra que adversário for", prometeu.

Sporting de Braga, quinto classificado, com 51 pontos, e Sporting, terceiro, com 64, defrontam-se às 18:00 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

GYS // NF