Avançado brasileiro Jonas anuncia o final de carreira de futebolista

Lusa Comentários 09 Jul, 2019, 20:23 / atualizado em 09 Jul, 2019, 20:23 | 1.ª Liga

"Olá apaixonados adeptos do Benfica. Gravo este vídeo para informar, juntamente com o Benfica, que, neste momento da minha vida, decidi encerrar a minha carreira de jogador profissional de futebol", afirmou Jonas, num vídeo divulgado pelos `encarnados` nas redes sociais.

Na quarta-feira, o avançado brasileiro será homenageado, no Estádio da Luz, antes do encontro entre o Benfica e os belgas do Anderlecht, que servirá de apresentação do plantel das `águias`.