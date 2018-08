Aves e Tondela procuram os primeiros pontos

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Ago, 2018, 09:56 / atualizado em 17 Ago, 2018, 09:56 | 1.ª Liga

O jogo tem o início marcado para as 20h30, no estádio do Aves.



As duas equipas avançam para este desafio com algumas baixas.



Os avenses têm três ausências confirmadas: Falcão e Jorge Felipe estão castigados e Luís Fariña lesionado.



Na equipa beirã Ricardo Costa também estará ausente por castigo.



O treinador do Aves, José Mota, tenta que a inscrição do marroquino El Adoua seja confirmada para que o jogador possa ser utilizado.



Nos tondelenses o técnico, Pepa, está obrigado a lançar uma dupla de defesas-centrais inédita devido ao castigo de Ricardo Costa e à lesão de Ícaro.





Recorde-se que no histórico entre as duas equipas há apenas dois jogos que deram duas vitórias à equipa do Tondela.