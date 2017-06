Belenenses acaba com a equipa sénior de futebol feminino

Lusa 07 Jun, 2017, 19:54 | 1.ª Liga

Num comunicado publicado no seu site oficial, o clube explicou também que a medida surge na sequência de "um amplo debate interno e após conversações mantidas com a Federação Portuguesa de Futebol", agradecendo ainda o empenho dos treinadores João Paulo Brito e Nuno Ferreira.



"Não obstante a participação na prova máxima do futebol feminino em Portugal na última temporada, não se mostrou possível cativar os adeptos para o apoio efetivo à equipa, não tendo sido possível assegurar, de igual modo, uma prestação desportiva que honre a história e a dimensão do Belenenses", refere a nota emitida hoje.



Paralelamente, o clube alegou ainda a existência de "custos significativos" e a "regulamentação que nesta primeira época impediu as equipas de se reforçarem convenientemente" no primeiro escalão do futebol feminino.



Todavia, o Belenenses finalizou o comunicado reafirmando a sua disponibilidade para "reforçar a aposta no desporto feminino" e a vontade de criar condições para aumentar o número de atletas no clube.