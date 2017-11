Belenenses quer manter invencibilidade no Restelo

Mário Aleixo - RTP 24 Nov, 2017, 07:29 / atualizado em 24 Nov, 2017, 07:29 | 1.ª Liga

Os azuis, sétimos classificados com 16 pontos, podem ultrapassar provisoriamente o Rio Ave, sexto com 17, caso vençam os transmontanos, 14ºs com os mesmos 11 pontos do Feirense.



A formação comandada por Domingos Paciência detém um registo muito positivo no Restelo, onde venceu quatro jogos e empatou apenas um, frente ao Vitória de Setúbal (1-1), contrastando com o percurso como visitante (cinco derrotas e uma vitória), tendo perdido o último jogo para o campeonato no terreno do FC Porto (2-0).



Para o desafio desta noite os azuis do Restelo não podem contar com três elementos: Tandjigora e Sasso (lesionados) e André Sousa (castigado).



Na antevisão da partida o treinador Domingos Paciência pragmático disse prever dificuldades mas pretender continuar invencível nos jogos em casa.



O Desportivo de Chaves até venceu o seu derradeiro jogo na competição, na receção ao Paços de Ferreira (4-2), mas vai chegar a Lisboa na "ressaca" da eliminação da Taça de Portugal frente ao Santa Clara, da II Liga (2-0).



Os transmontanos apresentam-se em Lisboa com uma mão cheia de lesionados: Nuno André Coelho, Tiago Galvão, William, Ricardo e Djavan, todos lesionados.



Na conferência de imprensa de antevisão do encontro o treinador Luís Castro garantiu motivação para obter um bom resultado.



O jogo entre Belenenses e Desportivo de Chaves está marcado para as 20h30, sendo o primeiro a ser realizado após o ultimato dos árbitros, que, em reunião efetuada na quarta-feira, adiaram os pedidos de dispensa para os 20 dias do prazo regulamentar, exigindo que os agentes desportivos tenham uma total "ausência de insinuações" em relação à arbitragem.



Entretanto, o conselho de arbitragem não divulgou as nomeações para a jornada deste fim de semana.



Eis o quadro completo de jogos da 12ª jornada:



- Sexta-feira, 24 nov:



Belenenses -- Desportivo de Chaves, 20h30



- Sábado, 25 nov:



Portimonense - Tondela, 16h00



Boavista - Moreirense, 18h15



Desportivo das Aves - FC Porto, 20h30



- Domingo, 26 nov:



Marítimo - Estoril-Praia, 16h00



Paços de Ferreira - Sporting, 18h00



Benfica - Vitória de Setúbal, 20h15



- Segunda-feira, 27 nov:



Sporting de Braga - Feirense, 19h00



Rio Ave - Vitória de Guimarães, 21h00