Benfica defronta Belenenses SAD para segurar a liderança

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Ago, 2019, 08:48 / atualizado em 17 Ago, 2019, 08:48 | 1.ª Liga

As “águias” vão defrontar uma equipa que na temporada passada se impôs no Jamor por 2-0 e que, já na segunda volta, foi ao estádio da Luz empatar 2-2, numa partida em que esteve a perder por 2-0 e que foi a única em que o técnico Bruno Lage, que tinha rendido Rui Vitória, cedeu pontos para o campeonato.



As suas equipas apresentam-se na máxima força.



Na hora de levantar o véu sobre o “onze” que entrará em campo por parte dos azuis Jorge Silas só confirmou Hervé Koffi na baliza.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador do Belenenses SAD, Silas, mostrou-se cauteloso mas confiante perante um adversário que reconhece de muita qualidade.





Mais dois jogos este sábado

Nos encarnados sem confirmação do líder da equipa é previsível que se repita o “onze” titular lançado na semana passada frente ao Paços de Ferreira.Do lado do Benfica o técnico Bruno Lage fez o lançamento do encontro dizendo que espera dificuldades face a um adversário de grande riqueza tática.As bancadas do Estádio Nacional devem estar bem compostas. A claque de apoio ao Benfica deverá situar-se entre os 12 e os 15 mil adeptos.Em outro encontro desta segunda jornada, o FC Porto recebe no estádio do Dragão o Vitória de Setúbal já pressionado pela entrada em falso no campeonato, depois da derrota na jornada inaugural em casa do regressado Gil Vicente (2-1) e da recente eliminação na fase preliminar para a Liga dos Campeões frente aos russos do Krasnodar.Além destes dois encontros, a segunda jornada tem este sábado ainda outro jogo, com o Moreirense, que perdeu (3-1) em casa do Sporting de Braga, a receber o Gil Vicente, moralizado com o triunfo sobre os “dragões”.A jornada, que se estende até segunda-feira, arrancou na sexta-feira, com o Famalicão a vencer na receção ao Rio Ave por 1-0, resultado que permite ao conjunto recém-promovido isolar-se provisoriamente no comando da prova com seis pontos.