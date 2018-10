Benfica e FC Porto correm pela liderança do campeonato

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Out, 2018, 08:30 / atualizado em 07 Out, 2018, 08:30 | 1.ª Liga

Benfica e Fc Porto defrontam-se este domingo, no estádio da Luz, a partir das 17h30, em jogo da sétima jornada da I Liga de futebol em que a liderança da prova estará em jogo.



Depois do empate no sábado do Sp. Braga, líder isolado da prova, na receção ao Rio Ave, "dragões" e "águias" ficaram com a possibilidade de subirem ao comando da prova.





No caso do campeão nacional, um triunfo em casa do rival significará a liderança isolada da prova, já que arrancou para esta jornada a apenas um ponto dos bracarenses, enquanto o Benfica também subirá à liderança em caso de vitória, mas neste caso com o mesmo número de pontos dos "arsenalistas", com os encarnados em vantagem na diferença de golos.





Na equipa do Benfica há quatro baixas confirmadas: Jardel, Ebuehi e Krovinovic (lesionados) e Conti (castigado). Em contrapartida João Félix recuperou de uma lesão e está de regresso à convocatória.







Na conferência de imprensa de antevisão do desafio o treinador da equipa da Luz, Rui Vitória, fez a análise à importância do jogo e de uma vitória.









Na equipa da cidade Invicta a maior baixa é a de Aboubakar a contas com uam rotura de ligamentos num joelho. Também Hernâni com uma rotura num adutor da coxa direita é ausência confirmada.





No lançamento da partida o técnico dos azuis e brancos, Sérgio Conceição, salientou o facto do resultado do jogo não ser decisivo para a decisão do campeonato.













O relato do jogo é na Antena 1 com os jornalistas Alexandre Afonso e Nuno Matos, a reportagem de Eduardo Gonçalves e David Carvalho e os comentários de José Nunes numa emissão que começa às 14h50 comandada por João Gomes Dias.







Em outro jogo desta sétima jornada, o Sporting desloca-se a Portimão com a possibilidade de, caso vença, tirar dividendos do resultado do encontro da Luz.