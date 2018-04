Benfica e FC Porto preparam clássico ao detalhe

Mário Aleixo - RTP Comentários 12 Abr, 2018, 08:24 / atualizado em 12 Abr, 2018, 08:24 | 1.ª Liga

O Benfica entra em campo com um ponto de vantagem sobre o adversário.



Na formação da águia Jonas e Grimaldo parecem recuperados das mazelas que os apoquentavam e devem estar aptos para domingo.



Na equipa do “dragão” Corona e Marega fazem treino condicionado mas o mexicano poderá integrar a sessão de trabalho já esta quinta-feira.



As duas equipas voltam a treinar hoje devendo começar a preparar ao detalhe a melhor forma de contrariar o futebol do antagonista.



Os dados estatísticos denotam grande equilíbrio entre as duas equipas.



O Benfica soma 74 pontos contra 73 do FC Porto.



Os encarnados têm mais três golos marcados que os azuis e brancos, 75 contra 72. Quanto aos tentos sofridos a vantagem é dos portistas com menos um, 16 para 17 dos lisboetas.



Recorde-se que a lotação do estádio está esgotada.