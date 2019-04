Benfica e FC Porto sob alta pressão no campeonato

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Abr, 2019, 09:00 / atualizado em 18 Abr, 2019, 09:08 | 1.ª Liga

À entrada para a 30.ª jornada, sem jogos agendados para domingo, devido à Páscoa, "águias" e "dragões" continuam em alta pressão, defrontando o Marítimo e o Santa Clara, respetivamente, com a ideia de que um primeiro deslize poderá ser fatal.



Benfica avança sem Rafa







Feirense pode descer já



O clube de Alvalade, com mais três pontos do que o Braga, pode fazer na sexta-feira, na visita aos insulares, em jogo que terá início às 18h00, a sua melhor série no campeonato, depois de seis triunfos consecutivos.





O FC Porto, que tem desvantagem no confronto direto com o Benfica, é o primeiro dos dois candidatos a entrar em campo, com a receção no sábado ao Santa Clara, três dias depois de ter sido eliminado da Liga dos Campeões, frente ao Liverpool, após uma derrota por 4-1 em casa.Os açorianos, que estão mais ou menos confortáveis no oitavo lugar, dez pontos acima da linha de descida, visitam o campeão nacional, com o qual perderam na primeira volta por 2-1, num jogo em que não terão Francisco Ramos, castigado.O jogo tem início marcado para as 20h30 e será o penúltimo da ronda, antes de o Benfica entrar em campo, apenas na segunda-feira.Os encarnados, que defrontam esta quinta-feira, na Alemanha, o Eintracht Frankfurt, nos quartos de final da Liga Europa, podem voltar -- à semelhança de jornadas anteriores, em que o FC Porto jogou primeiro -- a ser pressionados pelo resultado do rival.A equipa treinada por Bruno Lage não contará diante do Marítimo com o seu segundo melhor marcador, o internacional português Rafa Silva (12 golos), que completou uma série de cinco cartões amarelos na vitória em casa diante do Vitória de Setúbal, por 4-2.Também os insulares vão entrar no Estádio da Luz sem o seu goleador, o camaronês Joel Tagueu (seis golos), além de Zainadine e Edgar Costa, castigados.O treinador, que já tinha poupado jogadores diante do FC Porto, admitiu que Joel e Edgar Costa forçaram o amarelo para os poder ter disponíveis em outros jogos, na luta pela manutenção.No polo oposto da classificação está o Feirense (18.º e último), que depois de ter batido já há quatro rondas o recorde de uma equipa com mais jogos sem vencer na prova, que datava dos anos 80, com o Varzim, está em vias de ser despromovido.Uma derrota no sábado da equipa de Santa Maria da Feira, na receção ao SC Braga, significa a descida matemática à II Liga, independentemente do que as equipas imediatamente acima da linha de despromoção, nomeadamente, o Tondela e o Desportivo das Aves, consigam fazer.Mas até um empate ou uma vitória, que não acontece desde a segunda jornada, em 20 de agosto, poderá condenar o Feirense, consoante o resultado de terceiros.Na I Liga, além de Feirense, em zona vermelha estão ainda Desportivo de Chaves (17.º), que visita a equipa sensação Moreirense (quinto), no sábado, e o Nacional (16.º), que recebe o Sporting (terceiro).