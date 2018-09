Benfica e Sp. Braga invictos no primeiro fôlego da I Liga

Mário Aleixo - RTP Comentários 25 Set, 2018, 07:57 / atualizado em 25 Set, 2018, 07:58 | 1.ª Liga

O Sp. Braga venceu o Sporting por 1-0, no encerramento da quinta jornada da I Liga de futebol, e segue na liderança da tabela ao lado do Benfica.



As duas equipas somam 13 pontos. O FC porto segue a um ponto dos líderes e o trio Rio Ave, Sporting e Marítimo a três pontos.



A próximo jornada reserva alguns confrontos interessantes.



Na quinta-feira a jornada abre com um Chaves-Benfica com os encarnados a terem de provar em Trás-os-Montes porque são os comandantes do campeonato.



Mas no sábado há um outro desafio interessante de seguir o Sporting-Marítimo, em Alvalade.



FC Porto e Rio Ave terão uma jornada, aparentemente, mais descansada porque jogam em casa frente ao Tondela e Boavista respetivamente.

Encontro entre “sportings” deu vitória ao mais audaz



Num jogo dividido e sem grandes oportunidades de golo, foi um tento do brasileiro Dyego Sousa a decidir o encontro, a passe de Eduardo.



Com os adeptos a mostrarem crença no título - um enorme pano mostrou a mensagem: "ousem voar, façam-nos acreditar!" -, a equipa bracarense foi pragmática e mostrou estofo para, pelo menos, lutar com os três “grandes” por esse objetivo.



Para os “leões”, esta foi a primeira derrota desde o regresso de José Peseiro ao comando técnico da equipa, em sete jogos, ficando agora a três pontos dos dois líderes e no quinto posto.



Jogo de palavras



O Sporting de Braga ainda não perdeu em todas as competições, ainda que tenha sido eliminado pelo Zorya, no “play-off” da Liga Europa, devido à regra dos golos marcados fora de casa, após dois empates, e nas competições nacionais cedeu apenas uma igualdade, na visita ao Santa Clara (3-3).



O técnico bracarense Abel Ferreira, na “flash interview” que se seguiu ao jogo, realçou a importância da vitória num jogo importante.





Por seu lado a ressaca europeia pesou ao Sporting, que vinha de uma vitória caseira frente ao Qarabag (2-0), na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.O técnico dos verdes e brancos, José Peseiro, admitiu no final que a equipa saía "triste, porque queria vencer", mas reforçou a ideia de "trilhar um caminho".O campeonato prossegue dentro de dois dias.