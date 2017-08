Benfica empresta André Horta ao Sporting de Braga

Lusa 30 Ago, 2017, 15:07 / atualizado em 30 Ago, 2017, 15:14 | 1.ª Liga

"O futebolista do Benfica André Horta vai ser emprestado ao Sporting de Braga por uma época desportiva. O clube deseja sucesso desportivo ao atleta neste novo desafio profissional, desta feita no Alto Minho", refere a nota na página do Benfica.

André Horta, que tinha chegado à Luz na última época, proveniente do Vitória de Setúbal, teve uma participação importante na Liga de 2016/17, na qual foi titular nas primeiras jornadas e marcou um golo, num triunfo fora com o Tondela (2-0).

Apesar da titularidade nas primeiras seis jornadas, o médio acabou por fazer apenas 10 jogos no campeonato, 16 no total, e perder inicialmente espaço no `onze` dos `encarnados`, depois de também se ter lesionado.

Outro momento decisivo do jogador foi no Estádio do Dragão, no jogo com o FC Porto, à 10.ª jornada, quando entrou na segunda parte e assistiu, aos 90+2 minutos, Lisandro Lopez para o golo do empate (1-1).

O jogador esteve também em dois jogos da Liga dos Campeões, na Supertaça, dois da Taça da Liga e um da Taça de Portugal.

No Sporting de Braga, André Horta encontrará o seu irmão Ricardo Horta, avançado de 22 anos, também ele formado nas escolas do Benfica.