Benfica empresta Luka Jovic ao Eintracht Frankfurt

Lusa 27 Jun, 2017, 15:31 / atualizado em 27 Jun, 2017, 15:32 | 1.ª Liga

“Estamos muito felizes com este empréstimo e esperamos que o Jovic se adapte rapidamente”, referiu Fredi Bobic, diretor do clube, que tem na área da prospeção a treinadora portuguesa Helena Costa, contratada no final da época.





O avançado, de 19 anos, raramente opção no tetracampeão português, tinha chegado ao Benfica em janeiro de 2016, mas na equipa principal apenas foi utilizado como suplente em quatro jogos, no decorrer das duas épocas.Jovic, que foi contratado ao Estrela Vermelha e é internacional sub-21 pela sua seleção, fez em 2015/16 seis jogos pela equipa B, apontando dois golos, e em 2016/17 realizou 11, marcando igualmente dois golos.Esta será a segunda experiência no estrangeiro do jovem avançado, de 19 anos, que deixou muitos elogios à Bundesliga.“O nível não tem nada a ver com o de Portugal. Tenho uma grande expectativa e estou muito grato ao Eintracht Frankfurt por me dar esta oportunidade”, frisou o jogador.