Benfica recebe Estoril, Porto joga em Chaves

RTP 29 Abr, 2017, 13:36 | 1.ª Liga

Numa Luz provavelmente com mais de 60.000 espetadores, já que os bilhetes esgotaram, os tricampeões em título jogam primeiro, às 18:15, em busca de aumentar, provisoriamente, a vantagem sobre os 'dragões' para seis pontos.



Depois do empate 1-1 em Alvalade, com o Sporting, o treinador Rui Vitória tem a equipa praticamente na máxima força, esperando-se o regresso do brasileiro Jonas ao ataque, para o lado do grego Mitroglou.



A formação benfiquista, que venceu 12 dos 15 jogos efetuados em casa, onde cedeu empates perante Vitória de Setúbal (1-1), Boavista (3-3) e FC Porto (1-1), procurará, além da vitória, marcar o maior número de golos possível, para ganhar maior folga face aos portistas.



O Estoril-Praia está no 14.º posto, apenas três lugares acima do 17.º, o Tondela, mas com uma folga de oito pontos, sendo que chega à Luz depois de dois triunfos consecutivos (3-1 ao Belenenses, no Restelo, 3-0 ao Vitória de Setúbal).



Em Chaves, o FC Porto vai disputar um dos três jogos que ainda tem por cumprir fora, onde apenas venceu metade (sete) dos 14 jogos disputados -- soma seis empates e uma derrota, a única na prova, em Alvalade, face ao Sporting, por 2-1.



Os portistas, que já foram eliminados no reduto dos transmontanos para a Taça de Portugal, nos penáltis, vão atuar desfalcados de Brahimi, que cumpre o segundo de dois jogos de suspensão, e poderão também não ter Danilo.



Os 'dragões', que ganharam apenas um dos últimos cinco encontros na prova, encontram um Desportivo de Chaves tranquilo, no oitavo lugar, mas longe dos melhores momentos, com apenas um triunfo nos derradeiros oito embates.



Nos outros jogos do dia, o Tondela, penúltimo colocado, e o lanterna-vermelha Nacional têm jogos muito importantes na luta pela fuga à despromoção, no reduto do Boavista e em casa com o Rio Ave, respetivamente.



A ronda 31 arrancou na sexta-feira, com o sexto triunfo consecutivo do Vitória de Guimarães, que ganhou por 2-0 em Setúbal e passou a contar, provisoriamente, mais oito pontos do que o Sporting de Braga na luta pelo quarto lugar.



Para domingo, estão agendados os restantes quatro encontros, entre eles a receção do Sporting de Braga ao Sporting e a deslocação do 'aflito' Moreirense ao reduto do Arouca.







Programa e resultados da 31.ª jornada:



- Sexta-feira, 28 abr:



Vitória de Setúbal - Vitória de Guimarães, 0-2



- Sábado, 29 abr:



Boavista -- Tondela, 16:00



Nacional - Rio Ave, 16:00



Benfica - Estoril-Praia, 18:15



Desportivo de Chaves - FC Porto, 20:30



- Domingo, 30 abr:



Arouca -- Moreirense, 16:00



Belenenses - Paços de Ferreira, 16:00



Sporting de Braga - Sporting, 18:00



Feirense - Marítimo, 20:15



