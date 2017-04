Benfica tem duplo objetivo frente ao Estoril

Mário Aleixo - RTP 27 Abr, 2017, 08:27 | 1.ª Liga

Os encarnados, líderes da competição, com três pontos de vantagem sobre o FC Porto, têm um duplo objetivo para cumprir neste desafio.



O Benfica precisa e quer ganhar ao Estoril, uma tarefa complicada depois do empate (3-3) cedido recentemente no estádio da Luz frente a este adversário em jogo da Taça de Portugal e por acréscimo um objetivo complicado perante uma equipa estorilista em crescendo de forma. Como segunda tarefa e assegurado o triunfo a equipa da Luz sabe que não pode descurar a marcação de golos, porque esse é um fator de desempate na luta pela conquista do título.



Aqui entra a boa notícia para o treinador Rui Vitória que poderá contar com a “artilharia pesada” dado que tem disponíveis os seus principais homens-golo.



Jonas, Mitroglou e Jimenez que em 30 jogos só estiveram juntos por oito vezes, em conjunto, apresentam-se às ordens do técnico.



Nesta altura o treinador não tem no plantel jogadores lesionados.



A equipa volta a treinar esta quinta feira naquele que será o penúltimo treino antes do jogo de sábado.



“Canarinhos” mais fortes



A equipa do Estoril também já entrou na reta final de preparação do embate da Luz.



Os médios Diogo Amado e Matheus Oliveira estão recuperados das lesões que os apoquentavam.



Afonso Taira e Matheus Índio treinam condicionados mas são recuperáveis para o encontro.



Fora das contas do treinador Pedro Emanuel estão Thiago Cardoso e Nuno Lopes, em fase mais atrasada de recuperação depois de terem sido submetidos a intervenções cirúrgicas.