Benfica venceu quatro dos últimos cinco campeonatos a 18 clubes

Antes, nas primeiras 14 vezes que a prova se disputou a 18 (1989/90 e de 91/92 a 2003/2004), a formação 'encarnada' só havia chegado ao fim em primeiro uma vez, em 1993/94, num título marcado pelos 6-3 em Alvalade, sob o comando de Toni.



Em 2004/05, o conjunto da Luz acabou com uma série de 10 épocas de 'seca', ao vencer a prova sob o comando do italiano Giovanni Trapattoni, apesar de ter cedido oito empates e sete derrotas -- foi o 'pior' campeão de sempre.



Desde que, em 2013/14, a prova voltou a 18 clubes, depois de oito épocas a 16, o Benfica venceu as três edições, a primeira na despedida de Jorge Jesus, após seis épocas, e as duas últimas com Rui Vitória, que ainda não falhou na Luz.



A época transata, a formação 'encarnada' bateu mesmo o recorde de pontos a 18 clubes, com um total de 88, fruto de 29 vitórias, um empate e quatro derrotas, superando os 86 do FC Porto de José Mourinho, em 2002/03.



O registo é o melhor não transformando em três pontos -- então valiam dois - os triunfos do FC Porto em 1994/95, sob o comando do malogrado inglês Bobby Robson. Os 'dragões' somaram 62 pontos, que valeriam agora 91.



A formação 'encarnada' também estabeleceu um novo máximo, neste caso absoluto, ao nível dos golos, ao somar 88, mais dois do que os conseguidos na época anterior.



Em matéria de vitórias, o 'onze' de Rui Vitória igualou há um ano o recorde, os 29 do FC Porto de 1994/95.



Em 2016/17, os números foram mais modestos, mas os 82 pontos, com 25 vitórias, sete empates e duas derrotas (72 golos marcados e 18 sofridos), foram suficientes para bater o FC Porto, que ficou a seis pontos, e o Sporting, a 12.



Apesar do domínio recente dos 'encarnados', os 'dragões' lideraram de forma avassaladora os campeonatos a 18 clubes, com 11 títulos, em 19 possíveis.



Além do Benfica, também venceram o Sporting, em 1999/2000 e 2001/2002, no que são os seus últimos cetros nacionais, e o Boavista, que se tornou o quinto campeão da história do futebol luso em 2000/2001, sob o comando de Jaime Pacheco.