Boavista vence Estoril-Praia e agrava crise `canarinha`

Lusa 20 Out, 2017, 22:29 / atualizado em 20 Out, 2017, 22:50 | 1.ª Liga

Um resultado que eleva para oito as derrotas consecutivas do Estoril-Praia - seis na I Liga, uma na Taça de Portugal e outra na Taça da Liga - e agrava a crise dos 'canarinhos' que assim continuam em igualdade pontual (6) com os dois últimos classificados Desportivo das Aves e Moreirense, equipas que defrontam, respetivamente, Benfica (no domingo) e Sporting de Braga (segunda-feira).



Já o Boavista, soma agora 13 pontos, e cola-se ao Belenenses no sétimo lugar da I Liga.



Com um início de jogo favorável ao Boavista, que poderia ter inaugurado o marcador, aos três minutos, quando Renato Santos levou a bola a rasar a trave de Moreira, o Estoril-Praia mostrou acusar a pressão dos últimos resultados - parecia mesmo que a bola ‘queimava’ os jogadores - e sentia dificuldade em sair em ataque organizado, até porque quando tentava recuperar a bola cometia falta junto à sua grande área.



Foi precisamente numa dessas situações que o Boavista inaugurou o marcador depois de uma carga de Wesley sobre Renato Santos. Aos 20 minutos, Carraça, na cobrança do livre, recuou cinco passos, descaiu para a esquerda, rematou em jeito e fez a bola passar entre Abner e Allano, na barreira, não dando qualquer hipótese a Moreira, que ficou pregado ao relvado.



Os comandados de Pedro Emanuel bem tentaram reagir, mas o que melhor que iam conseguindo eram meros ataques fortuitos, sem grande perigo para o guarda-redes Vagner. Até que, em contra-ataque, os 'axadrezados' ampliaram a contagem através de Rui Pedro, aos 33 minutos.



Os adeptos 'canarinhos' bem pediam aos jogadores para não desistirem do jogo, mas a realidade é que sem fio de jogo, agravado com a queda de chuva miudinha, era visível que o descalabro estava a chegar.



A perder por dois, Pedro Emanuel fez entrar Eduardo para o lugar de Wesley, aos 42 minutos e as correções feitas ao intervalo serviram para empurrar a equipa para uma melhor exibição no segundo tempo. Contudo, do outro lado, estava uma equipa mais serena, por força do resultado, e que por muito pouco, aos 47 minutos, não fez o 3-0, por intermédio de Fábio Espinho.



O Estoril-Praia foi ganhando metros no terreno e a partir dos 60 minutos começou a jogar no meio-campo do Boavista, equipa que ia aproveitando as faltas sofridas para 'queimar tempo', mas foi incapaz traduzir em golos essa superioridade. Ao invés, o Boavista, ao cair do pano, selou o resultado (3-0), por intermédio de Kuca, com um remate em arco de fora da área, após assistência de David Simão.