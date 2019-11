Boavista vence na receção ao Sporting de Braga e mantém sexto lugar

Rafael Costa, aos seis minutos, e o angolano Mateus, aos 90+3, assinaram os golos da vitória dos `axadrezados`, que permanecem como a única equipa sem derrotas no campeonato.

Com este triunfo, o terceiro na prova, após quatro empates consecutivos, a formação comandada por Lito Vidigal segurou o sexto lugar, com os mesmos 15 pontos do Vitória de Guimarães, que é quinto, e os bracarenses, que tinham vencido os últimos dois encontros, permanece no nono lugar, com 11.