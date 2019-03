Braga vence Guimarães por 1-0 e reforça terceiro lugar da I Liga

Lusa Comentários 09 Mar, 2019, 20:03 | 1.ª Liga

Um golo marcado pelo avançado Ricardo Horta, aos 34 minutos, foi suficiente para os ‘arsenalistas’ se imporem no Estádio Municipal de Braga, o que lhes permitiu aumentar para seis pontos a vantagem sobre o Sporting, quarto colocado, e diminuir para dois e quatro pontos, respetivamente, o atraso para o FC Porto e o líder Benfica, todos com menos um jogo realizado.



O Guimarães, que venceu apenas um dos últimos seis jogos fora de casa na prova, no estádio do lanterna-vermelha Feirense, manteve-se no sexto lugar do campeonato, desperdiçando a oportunidade de igualar na quinta posição o Moreirense, que foi derrotado horas antes no estádio do Marítimo, por 3-2.