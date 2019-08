Partilhar o artigo Bruno Lage quer que o Benfica seja "uma grande equipa, com grandes homens" Imprimir o artigo Bruno Lage quer que o Benfica seja "uma grande equipa, com grandes homens" Enviar por email o artigo Bruno Lage quer que o Benfica seja "uma grande equipa, com grandes homens" Aumentar a fonte do artigo Bruno Lage quer que o Benfica seja "uma grande equipa, com grandes homens" Diminuir a fonte do artigo Bruno Lage quer que o Benfica seja "uma grande equipa, com grandes homens" Ouvir o artigo Bruno Lage quer que o Benfica seja "uma grande equipa, com grandes homens"

Tópicos:

Benfica, Sérgio Conceição, Vlachodimos Giel Seferovic Raul Tomás Sais Fejsa Taarabt Zivkovic Cervi Pizzi,