Candidaturas às eleições do Vitória de Guimarães validadas pela Assembleia Geral

22 Fev, 2018

"Foram apresentadas duas listas candidatas às eleições dos órgãos sociais do clube para o triénio 2018/2021. A lista A, designada ‘Novo Vitória', é liderada por Júlio Vieira de Castro, e a lista B, designada ‘Contigo Vitória', é liderada por Júlio Mendes", refere o comunicado divulgado no sítio oficial do clube.



A nota do órgão social liderado por Pedro Xavier, no âmbito do processo eleitoral - o presidente da Assembleia Geral ao longo dos últimos três anos, Isidro Lobo, integra a lista B -, frisou ainda que "as listas superaram as 300 assinaturas válidas, conforme preveem os estatutos do Vitória".



A lista encabeçada por Júlio Vieira de Castro recolheu 864 assinaturas de sócios, enquanto a candidatura liderada por Júlio Mendes, presidente do clube desde 2012, foi subscrita por 757 associados.