Carvalhal promete Rio Ave "incómodo" para desfazer "favoritismo" do Sporting

O treinador dos vila-condenses já derrotou por duas vezes esta época os `leões`, nos duelos da primeira volta do campeonato e da Taça da Liga, mas considerou que esta será uma "partida diferente"

"No futebol português, Benfica, FC Porto e Sporting são sempre favoritos em qualquer jogo, mas este será, provavelmente, mais difícil dos que fizemos em Alvalade, pois, apesar do Sporting ainda estar a passar um período conturbado, está agora numa fase mais estável no que toca à prestação da equipa e aos processos de jogo", analisou Carvalhal.

Caso vença, de novo, o Sporting e beneficie da derrota do Sporting de Braga frente ao Benfica, o Rio Ave poderá acabar esta jornada instalado no terceiro lugar do campeonato, algo que, ainda assim, não faz parte dos planos imediatos do técnico dos vila-condenses.

"Vamos ter um Rio Ave com vontade de vencer, não por ser o Sporting, mas porque a nossa aposta é ganhar sempre o jogo seguinte sem ter em vista objetivos definidos, nesta fase, na tabela classificativa", disse Carvalhal.

Sem perder há cinco jogos consecutivos na Liga, o Rio Ave atravessa o melhor momento da época, algo que o treinador explica com "os bons resultados e o facto de a equipa ter as ideias mais maturadas", assumindo que é difícil, atualmente, travar o seu conjunto.

"Para os adversários que têm alguma pressão para ganhar, o Rio Ave é uma equipa muito difícil de se defrontar. Somos incómodos pela forma como sabemos atacar e defender. Não somos imbatíveis, mas somos uma equipa com os pés no chão, de trabalho, e bem organizada", analisou

Ainda assim, Carlos Carvalhal continua sem querer assumir uma candidatura aos lugares de acesso às competições europeias da próxima época.

"O foco do Rio Ave é o próximo jogo. Estamos apostados no caminho e não no destino e só no final do campeonato iremos fazer as contas", garantiu o técnico.

Carlos Carvalhal não divulgou a lista de convocados para este duelo com os `leões`, mas sabe que não pode contar com Gelson Dala, que está no clube por empréstimo do Sporting, Tarantini, que terá de cumprir um jogo de castigo, e Jambor, que recupera de lesão.

O Rio Ave, quinto classificado com 32 pontos, recebe este sábado o Sporting, terceiro com 35, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, de Associação de Futebol de Leiria.