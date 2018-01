Chaves e V. Guimarães abrem segunda volta da I Liga

Mário Aleixo - RTP 12 Jan, 2018, 08:31 / atualizado em 12 Jan, 2018, 08:31 | 1.ª Liga

Após uma primeira volta inconstante, flavienses, sétimos, e vimaranenses, oitavos, têm os mesmos 23 pontos, já a 14 do Sp. Braga, que ocupa o último lugar de acesso à Liga Europa.



Apesar de um mau início de época, o Chaves está a atravessar a sua melhor fase no campeonato, no qual já não perde há sete jogos, enquanto os vimaranenses vêm de três derrotas consecutivas na I Liga.



Na primeira jornada, os minhotos venceram em casa por 3-2, e têm sido felizes em Tras-os-Montes, onde não perdem há oito encontros para o campeonato.



O líder FC Porto é o último dos três "grandes" a entrar em ação, na segunda-feira, em casa do lanterna-vermelha Estoril-Praia, já depois de o Sporting, segundo, a dois pontos do topo, ter recebido o Desportivo das Aves e o Benfica, terceiro, a cinco, visitar no sábado o Sp. Braga, quartro, a oito.

Programa da 18ª jornada da I Liga:

- Sexta-feira, 12 jan:



Desportivo de Chaves -- Vitória de Guimarães, 20h30



- Sábado, 13 jan:



Paços de Ferreira - Marítimo, 18h15



Sp. Braga - Benfica, 20h30



- Domingo, 14 jan:



Boavista - Portimonense, 16h00



Tondela - Feirense, 16h00



Belenenses - Rio Ave, 18h00



Sporting - Desportivo das Aves, 20h15



- Segunda-feira, 15 jan:



Moreirense - Vitória de Setúbal, 19h00



Estoril Praia - FC Porto, 21h00