Daniel Ramos admite muitas mudanças, mas pretende Marítimo competitivo e determinado

Lusa 19 Ago, 2017, 14:54 | 1.ª Liga

Em causa está o desgaste de várias semanas, com o calendário dividido entre campeonato e Liga Europa, em que o último jogo se realizou na última quinta-feira, um 'nulo' nos Barreiros com o Dínamo Kiev.



"Independentemente do 'onze' que entrar e das mudanças que irei fazer, a equipa tem de estar mentalizada de que só de uma forma competitiva e determinada, com grande capacidade de resposta, é que pode fazer com que a equipa esteja ao nível que queremos", vincou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo.



Daniel Ramos vai apostar numa equipa "alternativa" para que possa dar a melhor resposta possível e espera que os jogadores possam agarrar esta oportunidade para conquistarem o seu lugar.



"Nestas adversidades, surgem também as oportunidades, que sejam melhor aproveitadas, e os jogadores têm de estar preparados e ao nível que queremos, que sejam alternativas válidas para que possam ser depois utilizados com regularidade. Podem parecer muitas mexidas, mas irão ser as necessárias para que a equipa se sinta o mais fresca possível", acrescentou.



O registo atual impressionante de 16 partidas seguidas sem perder em casa para a I Liga, número que começou a desenhar-se com a chegada de Daniel Ramos, é a principal razão para que o favoritismo no encontro com o Boavista seja atribuído ao Marítimo.



"Não é porque somos melhores do que os outros, pois há várias equipas com melhores plantéis que o nosso, mas pelo passado, pelo que temos feito em casa. Somos favoritos por isso e queremos continuar a ser favoritos porque é sinal de que continuamos a fazer bons resultados", comentou, embora avisando que o grupo precisa de ser humilde.



As atenções estão apenas e só viradas para a receção aos 'axadrezados' e não na eliminatória "em aberto" com o Dínamo Kiev, cuja segunda mão se realiza na próxima quinta-feira, na Ucrânia.



Daniel Ramos falou ainda sobre o mercado de transferências e no processo longo e desgastante de procurar os três reforços necessários para o plantel.



"Chegam-nos jogadores todos os dias. É um processo que, nesta fase, acaba por ser saturante e complicado, porque temos de preparar jogos, uns atrás dos outros, e jogadores para ver, o que acaba por quase não haver descanso. É um esforço redobrado que estamos a fazer, na procura de acertamos nas contratações e darmos mais qualidade e competitividade à equipa", revelou.



Além de entradas, fala-se também em saídas e o nome de Erdem Sen tem sido associado ao Sporting, o que levou o técnico a comentar: "Acho que é mais ''fogo de vista', porque concreto é aparecer uma proposta, portanto eu quero acreditar que é 'fogo de vista' e desejar que todos os jogadores importantes não saiam".



O Marítimo, quinto classificado, com três pontos, recebe o Boavista, 17.º e penúltimo, ainda sem qualquer ponto somado, pelas 20:15 de domingo, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.