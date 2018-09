Defendi diz que "autocarro do Aves vai ficar na garagem" do Estádio da Luz

Lusa Comentários 18 Set, 2018, 17:00 / atualizado em 18 Set, 2018, 17:01 | 1.ª Liga

“Vai ser um jogo duro, devido à qualidade do adversário, mas temos que pensar sempre em vencer, com humildade, mas com grande vontade", disse Defendi, reconhecendo que "a grandeza do Benfica" faz da semana de trabalho diferente do habitual, com "mais dedicação e concentração" dos jogadores.



Defendi, que falava antes do treino realizado em Ribeirão, quartel-general do Aves esta semana, enquanto decorrem trabalhos de recuperação do relvado, espera que este extra motivacional possa ser levado à prática durante o jogo.



"O autocarro do Aves vai ficar no parque de estacionamento. O sistema de jogo depende do treinador, da forma como vamos jogar, e se for para defender mais iremos fazê-lo, mas isso vai do treinador", sublinhou, acreditando numa estratégia não excessivamente defensiva e esperando "grande concentração" da equipa para evitar sofrer golos.



Para o experiente defesa brasileiro, o Aves não pode pensar em quem vai jogar ou ficar de fora no Benfica, evitando "uma mentalidade errada" no que será sempre "um jogo duro" diante de um adversário em que "todos os jogadores preocupam".



"A maioria dos golos que vimos sofrendo é por desatenção nossa e a maioria dos golos que não conseguimos também é por desatenção nossa. Temos que entrar com o intuito de ganhar, não defendendo apenas, e, se conseguirmos fazer um golo no início e mantermo-nos ali atrás, teremos grandes possibilidades de sair com um resultado positivo", sublinhou.



Mesmo sem ter ainda disputado qualquer jogo oficial esta época, Jonas, melhor marcador da última edição da I Liga, mereceu uma referência especial de Defendi, para quem “é preciso estar sempre preparado para aquilo que poderá fazer um jogador que marca mais de 20 golos por época".



"Fomos competitivos com o FC Porto (na Supertaça) e não só. Mesmo contra o Braga, estivemos muito competitivos até aos 60 minutos. Depois, por três erros nossos, sofremos três golos. Temos que tirar esses minutos bons, sem vacilar, para tentar segurar o Benfica", concluiu.



O jogo entre o líder Benfica, com 10 pontos (os mesmos de Sporting e Sporting de Braga), e o Desportivo das Aves, no penúltimo lugar, com apenas um, realiza-se no Estádio da Luz, no domingo, a partir das 18h30.