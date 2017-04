Dérbi Sporting-Benfica está a chegar a hora

Mário Aleixo - RTP 21 Abr, 2017, 08:42 / atualizado em 21 Abr, 2017, 08:55 | 1.ª Liga

No dia (hoje) que antecede o desafio o tempo é de tentar antever o que se passará e os dois treinadores, Jorge Jesus e Rui Vitória, fazem o lançamento da partida em conferências de imprensa. O visitado pelas 18h30 e o visitante a partir das 19h00.



As duas equipas voltam a treinar esta sexta feira porventura para ultimar os detalhes que farão parte da estratégia a adotar para o jogo.



Em ambas as equipas as incertezas no “onze” a escolher serão dissipadas e proceder-se-á à avaliação do estado físico dos jogadores.



No Sporting a dúvida que percorreu toda a semana prendeu-se com quem irá ocupar o lugar de defesa esquerdo, Jefferson, Bruno César e Esgaio perfilaram-se como as opções para ocupar o lugar do castigado Zeegelaar. A dúvida permanece.



No Benfica Jonas e Jimenez são as principais dúvidas, os dois recuperam de lesões. A sua convocatória e posterior utilização continuam a ser incógnitas.



Finalmente no dia de quinta feira fez-se luz sobre o nome do árbitro do jogo. A escolha recaiu em Artur Soares Dias.