Desportivo de Chaves desfalcado no meio-campo na visita ao Sporting

Lusa 20 Mai, 2017, 16:51 | 1.ª Liga

O treinador Ricardo Soares, que está de saída do clube transmontano, não pode contar com os médios, habitualmente titulares, Bressan, por lesão, e Pedro Tiba, por castigo.



Igualmente de fora ficaram Davidson e Perdigão, lesionados, e, por opção do técnico, Emanuel Novo, Fábio Santos, Mathaus e Felipe Lopes.



Esta época, este é o terceiro encontro entre os flavienses e o Sporting, depois de um empate 1-1 na primeira volta e de uma vitória do clube de Trás-os-Montes por 1-0, igualmente em casa, que afastou os 'leões' da Taça de Portugal.



O Desportivo de Chaves, décimo classificado, com 38 pontos, visita o Sporting, terceiro, com 67 pontos, no jogo de encerramento do campeonato, marcado para as 20:15 de domingo e que terá arbitragem de Jorge Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.