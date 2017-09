Domingos destaca agressividade do Feirense

Lusa 23 Set, 2017, 15:40 | 1.ª Liga

Domingos Paciência, que fazia a antevisão do encontro da sétima jornada, no domingo, admitiu que o triunfo sobre o Estoril-Praia (2-1), na ronda anterior, trouxe "mais alegria" ao Restelo, mas salientou as dificuldades que esperam os ‘azuis’ na deslocação a Santa Maria da Feira.



"É um adversário agressivo, que joga muito em transições e é forte em casa. Tem jogadores muito rápidos. O Sporting teve dificuldades para ganhar lá. O grau de dificuldade é muito, mas temos de contrariar isso e ter uma atitude competitiva como tivemos no último jogo", afirmou, em conferência de imprensa.



Um dos jogadores em destaque no adversário é o médio Tiago Silva, que está cedido pelo Belenenses e que, por isso, não poderá ser utilizado. De resto, o técnico explicou o que levou o Belenenses a emprestar o internacional sub-21, o qual mereceu elogios por parte de Domingos.



"O Tiago tem feito um bom campeonato, já me tinha chamado a atenção quando esteve nos Jogos Olímpicos, gostei do que vi. Há dois anos, o Tiago Silva tinha muita concorrência aqui e o clube optou pela cedência de dois anos. Eu, por exemplo, era um jogador com 21 anos e era outro com 24. Dois anos de crescimento é o suficiente para consolidar um jogador", analisou.



Por outro lado, Domingos considerou ter ao seu dispor um "grupo homogéneo, com jogadores de qualidade", mas que ainda tem potencial para "melhorar".



"Jogar bem é importante, porque se está mais próximo de vencer, mas, nesta altura, os resultados são o mais importante, e amanhã [domingo] queremos conseguir um resultado bom, que passa por ganhar ou, no mínimo, empatar", referiu.



No dia em que o Belenenses comemora 98 anos, Domingos não se coibiu de enaltecer a história do clube: "É um clube com muita história e é o orgulho de muitas pessoas deste país. É um clube simpático, que merece o carinho de todos. Há muita gente do Belenenses, mas muitos estão em casa. Gostava que essas pessoas viessem ao estádio".



Belenenses, oitavo classificado com sete pontos, e Feirense, sétimo com oito, jogam no domingo, a partir das 16h00, em Santa Maria da Feira, numa partida que será arbitrada por Bruno Esteves, da Associação de Futebol de Setúbal.