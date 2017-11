Domingos diz que todos os cuidados são poucos frente ao Desportivo de Chaves

Lusa 23 Nov, 2017, 15:24 | 1.ª Liga

Domingos Paciência, que fazia a antevisão do encontro que abre a ronda, na sexta-feira, no Estádio do Restelo, espera um adversário que quer inverter a época abaixo das expectativas criadas no arranque da época.



"O Chaves é uma equipa que sabe o que quer fazer e quer recuperar. Esperamos uma equipa a jogar para ganhar e com união para dar a volta à situação menos positiva. É uma equipa forte em transições e gosta de ter bola", afirmou, em conferência de imprensa.



O técnico referiu tratar-se de um adversário que "luta pelos mesmos objetivos do Belenenses", além de ser uma equipa "que joga bem" e que vai merecer todos os "cuidados" por parte dos ‘azuis’.



"A produção do Chaves não se tem traduzido nos resultados. Todos os cuidados são poucos. É uma equipa que tem qualidade e um bom plantel. Queremos ganhar estes três pontos, porque são muito importantes até ao final da primeira volta", vincou.



Domingos considerou que a paragem para jogos das seleções "não ajudou" o Belenenses, embora tenha servido para "recuperar jogadores e trabalhar aspetos que pudessem estar menos bem", e lamentou a saída do diretor desportivo Hugo Viana, cuja ligação ao clube do Restelo terminou na terça-feira.



"Fico triste. Havia uma ligação muito direta com o Hugo desde o princípio da época. Foi um elemento que ajudou na construção deste plantel e reconheço-lhe muito mérito. Tem capacidade para desempenhar estas funções e acho que terá futuro", concluiu.



Belenenses, sétimo classificado com 16 pontos, e Desportivo de Chaves, 14.º com 11, jogam na sexta-feira, a partir das 20h30, no Estádio do Restelo, em Lisboa.