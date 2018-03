Dráusio, operado à fratura na perna direita, para três a quatro meses

Lusa Comentários 12 Mar, 2018, 18:08 | 1.ª Liga

A informação foi publicada pelo clube insular, na sua página oficial na Internet, na qual revelou que a operação ao jogador brasileiro "correu muito bem", de acordo com o Dr. Horácio Sousa.



Dráusio "foi operado aos dois ossos da perna direita, tendo sido feita uma osteossíntese da tíbia a 'céu aberto', com encavilhamento centro modelar, devendo iniciar de imediato carga parcial progressiva", acrescenta o comunicado, que revela ainda o tempo de paragem, estimado entre três e quatro meses.



O lance aconteceu no minuto 48, quando o Marítimo vencia a formação sadina por 3-0, num choque entre Dráusio e o colega de equipa Amir, guarda-redes internacional pelo Irão, o que levou o brasileiro a ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.



Termina assim a época para o defesa central de 26 anos, que chegou ao Marítimo proveniente dos italianos do Catania, ficando o registo de 18 partidas e um golo.



O Marítimo derrotou o Vitória de Setúbal por 4-2, com um 'bis' de Ricardo Valente, aos 31 e 45 minutos, e ainda golos de Joel (08) e Rodrigo Pinho (70), tendo Patrick, aos 63, e Edinho, de grande penalidade, aos 90+2, feito os tentos sadinos.