Duelo intenso entre Sporting e Benfica termina empatado

Inês Geraldo - RTP 22 Abr, 2017, 22:33 / atualizado em 22 Abr, 2017, 22:35 | 1.ª Liga

O Sporting entrou muito forte na partida com uma toada ofensiva a ofuscar as tentativas de ataque do Benfica. Um erro de Ederson que deu origem a uma falta sobre Bas Dost, permitiu a Adrien Silva inaugurar o marcador logo nos primeiros cinco minutos de jogo. O líder via-se em apuros logo no início da partida.







Perto do intervalo, Grimaldo voltou a ser protagonista ao bater um livre direto do lado esquerdo e ao fazer Rui Patrício a voar para uma enorme defesa. Perto do intervalo, Grimaldo voltou a ser protagonista ao bater um livre direto do lado esquerdo e ao fazer Rui Patrício a voar para uma enorme defesa.

Segunda parte intensa





A segunda metade começou com o Sporting a voltar a criar perigo. Alan Ruiz encontrou Gelson Martins à direita em velocidade, o internacional português descobriu Adrien Silva que cruzou para Bas Dost cabecear por cima. O holândes voltou a estar em destaque minutos depois, quando Gelson serviu o avançado. Dost remtou frouxo com o esférico a passar perto da baliza de Ederson.











O Sporting voltou a entrar melhor na segunda metade, tal como havia acontecido na primeira parte. O Benfica tentava defender as suas redes e não sofrer um golo que comprometesse ainda mais as aspirações do tricampeão nacional.





Salvio e Schelotto tentaram a sua sorte de meia distância mas sem efeito para qualquer uma das balizas.





Aos 60 minutos, o Benfica conseguiu o seu primeiro grande lance de perigo na segunda parte, com Pizzi a servir Mitroglou à entrada da área. O grego rematou forte mas fácil para a defesa de Rui Patrício. Segunda parte melhor, com a equipas a serem mais objetivas a procurarem a baliza.



Jogo partido e dividido com o Sporting a tentar chegar à tranquilidade e o Benfica à procura da igualdade.



E aos 65 minutos o Benfica chega ao empate. Um grande golo de Lindelof. Em lides pouco habituais para o sueco, o defesa bateu de forma irrepreensível um livre direito. Rui Patrício não esboçou reação.













Os encarnados ganharam força após chegarem ao empate e tentaram forçar a entrada na área do Sporting. Os Leões, por sua vez, apostaram na velocidade e contra-ataque para atacar a valiza de Ederson. Apesar disso, as oportunidades foram parcas de parte a parte.





Sem chances de maior até ao fim do jogo, Artur Soares Dias apitou para o fim do jogo. Empate a um golo que serve mais ao Benfica, que continua líder nesta jornada, do que ao Sporting que ainda procura a qualificação direta para a Liga dos Campeões.

