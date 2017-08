Estoril reajusta plantel de onde sai Carlinhos e entra Pêpê

Mário Aleixo - RTP 22 Ago, 2017, 07:35 / atualizado em 22 Ago, 2017, 07:35 | 1.ª Liga

O avançado brasileiro Carlinhos deixou o Estoril-Praia e assinou pelos belgas do Standard Liège, cuja equipa é orientada pelo português Ricardo Sá Pinto.



Carlinhos vai juntar-se ao português Orlando Sá sob o comando de Sá Pinto, depois de ter passado apenas meia época no Estoril, ao serviço do qual realizou 15 jogos e apontou quatro golos.

Pêpê chega por empréstimo do Benfica

O médio Pêpê, de 20 anos, vai representar o Estoril-Praia até final da temporada, por empréstimo do Benfica.



Numa nota publicada no site oficial, o clube da linha confirmou que o internacional sub-20 já treinou hoje com o plantel comandado pelo técnico Pedro Emanuel.



"Este primeiro treino foi bom, o grupo acolheu-me bem e acho que me vou adaptar facilmente", disse Pedro Rodrigues, mais conhecido por Pêpê.



Depois de já ter assistido ao triunfo dos estorilistas sobre o Tondela, por 3-2, na última jornada do campeonato, Pêpê expressou a sua admiração pelo futebol praticado pela equipa "canarinha": "Joga um estilo de futebol atrativo e gosto da maneira de trabalhar do treinador Pedro Emanuel, porque privilegia a posse de bola", frisou.