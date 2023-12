Estrela da Amadora usará "espírito de família e união" para receção ao Arouca

Os seis elementos que compõem a equipa técnica dos ‘tricolores’ marcaram presença numa conferência de imprensa diferente e marcada pelo espírito natalício que pautou os últimos dias, em que o Estrela da Amadora, ao contrário do habitual, não teve folga.



“O espírito de família e união é que permite que os que estiverem sejam jogadores que vão dar tudo e jogarem como uma verdadeira equipa e família, para que os adeptos se sintam felizes no nosso último jogo do ano em casa”, realçou o treinador Sérgio Vieira.



A formação amadorense tem sido fustigada por muitas lesões, embora o técnico tenha revelado que, para este jogo com o Arouca, terão novidades, mas sem mencionar os atletas que possam voltar e, ao mesmo tempo, deixando dúvidas sobre outras ‘baixas’.



“Iremos ter novidades, mas não podemos mencionar quais. Há jogadores que estão no processo positivo de dar o seu contributo à equipa, mas, infelizmente, um ou outro poderá ser ‘baixa’ pelos mesmos motivos”, revelou, sem querer abrir muito o seu jogo.



O adversário mudou de equipa técnica há pouco tempo e, desde então, não perdeu e contabiliza 12 golos nas derradeiras quatro partidas, o que permitiu aos arouquenses abandonar os lugares de despromoção, fator que deixa o treinador-adjunto Luís Matos à espera de uma equipa “moralizada e motivada” para contrariar o favoritismo caseiro.



“O Arouca está melhor em muitos aspetos, especialmente a nível do ataque, tendo os avançados num momento muito bom. O Mújica e o Cristo são dos jogadores que mais rematam no campeonato. Será muito por aí que o Arouca tentará criar danos na nossa organização defensiva. Também está mais compacto defensivamente e a sofrer menos golos. Temos as nossas armas, está tudo estudado e preparado para criar situações de golo. Vai ser um duelo muito disputado”, corroborou também o analista Hugo Ferreira.



O problema recorrente das lesões tem, por outro lado, sido a oportunidade de outros futebolistas poderem mostrar a sua qualidade, consideraram o técnico-adjunto Gabriel Santos, o preparador físico Ricardo Dinis e o treinador de guarda-redes Ricardo Silva, este no caso específico de Dida, terceiro na hierarquia na baliza e que agora é o titular.



“Tivemos de adaptar jogadores a outras posições, mas, ao mesmo tempo, estivemos sempre confiantes, pois eles têm conhecimento do processo e têm dado boa resposta. Nos treinos, são obrigados a trabalhar outras posições. Todo o grupo é competitivo e mostraram que podem ser titulares. Para um grupo, é extremamente positivo existir esta competitividade interna entre eles também”, expressou o adjunto Gabriel Santos.



O Estrela da Amadora, nono colocado, com 16 pontos, recebe o Arouca, 14.º, com 13, na quinta-feira, pelas 20:15, no Estádio José Gomes, na Amadora, em encontro da 15.ª ronda da I Liga, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.