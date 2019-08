Fábio Veríssimo arbitra o jogo Belenenses SAD-Benfica

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Ago, 2019, 10:30 / atualizado em 17 Ago, 2019, 10:51 | 1.ª Liga

O juiz de campo terá como assistentes Rui Teixeira e Pedro Martins. O quarto árbitro será João Malheiro Pinto. No VAR estarão Carlos Xistra e Jorge Cruz.



Também este sábado no Estádio do Dragão, no encontro FC Porto-V. Setúbal, o árbitro será Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga; Jorge Fernandes e Luciano Maia serão os assistentes e o quarto árbitro vai ser Fábio. Encarregues do VAR estarão Vasco Santos e Bruno Rodrigues.



No Moreirense-Gil Vicente (16h30), o árbitro será Manuel Oliveira e o VAR ficará a cargo de Vítor Ferreira.