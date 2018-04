FC Porto goleou V. Setúbal e segurou liderança

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Abr, 2018, 07:50 / atualizado em 24 Abr, 2018, 07:50 | 1.ª Liga

Os portistas entraram a todo o gás e exploraram uma defesa adversária macia para chegarem ao 3-0, decorridos apenas 16 minutos de jogo.



Depois limitaram-se a gerir o resultado e a construir uma goleada que só surpreende quem não viu o jogo.



Com este triunfo o FC Porto segurou a liderança com 79 pontos mais dois do que o Benfica e cinco que o Sporting.



Os “dragões” passaram a ter o melhor ataque da competição com 78 golos marcados contra 77 do Benfica e a melhor defesa com 17 tentos sofridos contra 19 dos encarnados.



A três jornadas do final mantém-se tudo em aberto quer a luta pelo título de campeão quer os lugares que dão acesso à Liga Europa.



Recorde-se que o primeiro lugar dá acesso direto à Liga dos Campeões, o segundo a entrada na terceira pré-eliminatória da “Champions”.

Eis o que falta jogar aos quatro primeiros classificados até final do campeonato:

FC Porto (79 pts.): Marítimo (fora-29/04), Feirense (casa-06/05) e V. Guimarães (fora-13/05).



Benfica (77 pts.): Tondela (casa-29/04), Sporting (fora-06/05) e Moreirense (casa-13/05).



Sporting (74 pts.): Portimonense (fora-29/04), Benfica (casa-06/05) e Marítimo (fora (13-05).



SC Braga (71 pts.): Belenenses (fora-29/04), Boavista (casa-06/05) e Rio Ave (fora-13/05).

A jornada do próximo fim de semana, 32.ª, contempla os seguintes jogos:



Sexta-feira, dia 27 de abril:



V. Guimarães-Moreirense, 20h30



Sábado, dia 28 de abril:



V. Setúbal-Feirense, 16h00



Benfica-Tondela, 18h15



Portimonense-Sporting, 20h30



Domingo, dia 30 de abril:



Rio Ave-Chaves, 16h00



Boavista-P. Ferreira, 16h00



Marítimo-FC Porto, 18h00



Belenenses-Sp. Braga, 20h15



Segunda-feira:



Aves-Estoril, 20h00