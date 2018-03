FC Porto no dérbi portuense e Benfica visita Feirense

Lusa Comentários 17 Mar, 2018, 10:12 / atualizado em 17 Mar, 2018, 10:14 | 1.ª Liga

O Benfica é o primeiro a jogar, com a equipa ‘encarnada’ a ter deslocação de risco ao terreno do Feirense, num jogo com início às 18:15, frente a um adversário que criou grandes dificuldades a Sporting e FC Porto, que o venceram pela margem mínima.



O Feirense é 16.ºclassificado, um ponto acima dos lugares de descida, enquanto o Benfica também está proibido de perder pontos, num momento em que tem apenas menos dois do que o líder FC Porto e voltou a depender só de si na questão do título.



Ao jogo em Santa Maria da Feira segue-se o dérbi portuense, agendado para o Estádio do Dragão (20:30), num duelo em que os ‘dragões’ são favoritos diante do Boavista e precisam de manter distâncias para os ‘encarnados’.



Os 'axadrezados' chegam ao jogo num confortável sexto lugar, a quatro pontos do quinto classificado, o Rio Ave.



Também hoje, Estoril Praia (18.º e último) e Paços de Ferreira (14.º) defrontam-se na Amoreira, num duelo entre equipas que lutam para não descer, à mesma hora (16:00) do jogo entre Tondela (11.º) e Marítimo (8.º).