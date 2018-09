FC Porto pode assumir liderança se vencer o Tondela

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Set, 2018, 08:22 / atualizado em 28 Set, 2018, 08:22 | 1.ª Liga

No Dragão, os campeões nacionais, que só por uma vez cederam pontos no campeonato, quando perderam em casa com o Vitória de Guimarães, poderão aproveitar o deslize do Benfica na quinta-feira, quando empatou 2-2 em casa do Desportivo de Chaves, no jogo de abertura da jornada.





Em caso de triunfo, os "dragões" passam para a frente com um ponto de vantagem sobre os encarnados, mas poderão ser ultrapassados pelo Sp. Braga, que repartia com o Benfica a liderança no arranque da ronda, e que no domingo se desloca a casa do Belenenses.





A equipa portista apresenta-se na máxima força naquilo que tem sido a equipa-padrão mais utilizada pelo seu treinador.





Na conferência de imprensa de antevisão do desafio o técnico dos azuis e brancos Sérgio Conceição revelou que adversário espera encontrar.











Do lado dos beirões não há castigados mas existe uma baixa por lesão: Tembeng.





No lançamento da partida o treinador dos tondelenses, Pepa, disse qual a melhor estratégia a adotar para contrariar o favoritismo dos campeões nacionais.









O FC Porto-Tondela realiza-se no Estádio do Dragão, a partir das 20h30.





O relato do jogo é na Antena 1 com o jornalista Pedro Ferreira, a reportagem da Cláudia Martins e os comentários do Manuel Queiroz.