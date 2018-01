FC Porto procura ultrapassar um surpreendente Tondela

Mário Aleixo - RTP 19 Jan, 2018, 08:53 / atualizado em 19 Jan, 2018, 08:53 | 1.ª Liga

A equipa portista avança para o encontro fazendo crer que há alguns jogadores em dúvida devido a problemas físicos. São os casos de Marcano, Marega, Brahimi e Otávio mas é de prever que quase todos possam dar o seu contributo à equipa.



Na conferência de imprensa de antevisão do encontro o treinador dos “dragões”, Sérgio Conceição, lembrou que o adversário tem uma boa capacidade defensiva.





Quanto à equipa do Tondela apresenta-se quase na máxima força.No lançamento do desafio o técnico dos beirões, Pepa, sabe do valor do adversário mas agarra-se à força dada por duas vitórias seguidas fora (Aves e V. Setúbal) e promete uma equipa organizada.O desafio FC Porto-Tondela apresenta uma curiosidade. O capitão dos tondelenses, Ricardo Costa, volta ao Estádio do Dragão. O defesa, de 36 anos, sagrou-se campeão nacional, europeu e mundial com a camisola dos azuis e brancos, entre 2001 e 2007.