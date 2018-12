FC Porto recebe Portimonense e quer consolidar liderança

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Dez, 2018, 07:53 / atualizado em 07 Dez, 2018, 07:53 | 1.ª Liga

Vencedores dos últimos 10 jogos, entre Liga dos Campeões, campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga, os azuis e brancos podem ficar, provisoriamente, cinco pontos à frente do Sporting, seis do Sporting de Braga e sete do Benfica.



Na I Liga, os portistas venceram os últimos quatro jogos, série iniciada depois do desaire por 1-0 com os encarnados, na Luz, sendo que os dois últimos foram bem sofridos (1-0), na receção aos arsenalistas e no reduto do Boavista.





Em casa, os "dragões" já sofreram uma derrota, perante o Vitória de Guimarães (2-3), num embate, da terceira ronda, em que chegaram ao intervalo a vencer por 2-0.





Os portistas não contam com Aboubakar a contas com uma lesão de longa duração.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador Sérgio Conceição desvalorizou o facto de o adversário ter apenas três pontos em cinco jogos fora de casa e deixa elogios à equipa algarvia.









O Portimonense surge no Dragão depois de um triunfo por 3-2 na receção ao Tondela, que, no Algarve, marcou logo aos 15 segundos.

No lançamento da partida o técnico dos alvinegros, António Folha, reconheceu a tarefa espinhosa que está reservada à sua equipa.













FC Porto-Portimonense, a partir das 20h30, com relato na Antena 1, RDP África e RDP internacional do jornalista Fernando Eurico, a reportagem da Cláudia Martins e os comentários do Manuel Queiroz.





A ronda 12 prossegue no sábado, com a visita do Benfica a Setúbal e do Sporting de Braga a Tondela, tem mais quatro jogos no domingo, entre eles a receção do Sporting ao Desportivo das Aves, e fecha na segunda-feira, com o Feirense-Marítimo.





Com este triunfo, o quarto na prova, o conjunto do ex-técnico portista António Folha segue no 11.º lugar, cinco pontos acima da "linha de água", sendo que, em reduto alheio, ganhou uma vez (1-0 ao Nacional) e perdeu nas restantes quatro.