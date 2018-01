FC Porto regressa à liderança da Liga após triunfar sobre o Tondela

Inês Geraldo - RTP 19 Jan, 2018, 23:02 | 1.ª Liga

Depois de saber que o Sporting havia perdido pontos em Setúbal, o FC Porto entrou pressionante em mais uma partida para a Liga no Estádio do Dragão. Herrera deu o primeiro aviso, ao rematar ao lado dos postes defendidos por Cláudio Ramos.





FC Porto domina a segunda parte

Aos 13 minutos, Brahimi foi solicitado à entrada da área e rematou forte. O pontapé do argelino passou perto da trave baliza do Tondela. Na jogada seguinte, Cláudio Ramos repôs a bola em jogo para Sulley, que fez um mau passe e viu Marega a recuperar o esférico e a marcar o primeiro da noite.A perder, a equipa de Pepa tentou chegar com perigo à baliza de José Sá, o que aconteceu aos 19 minutos, por intermédio de Tomané. O avançado rematou forte e assustou o Dragão, com a bola a passar perto do poste direito da baliza do FC Porto.Aos 31 minutos, o FC Porto esteve perto do 2-0. Após a marcação de um pontapé de canto, Aboubakar ganhou o duelo nas alturas e cabeceou ao poste da baliza do Tondela. Seguiu-se um remate perigoso de Corona, após triangulação com Danilo e já nos descontos, Felipe, dentro da área da equipa beirã, rematou forte para grande defesa de Cláudio Ramos.A entrar a vencer para os segundos 45 minutos, o FC Porto desde cedo tentou chegar ao segundo golo do jogo. Aos 53 minutos, Danilo rematou forte e Cláudio Ramos teve de tirar o esférico com uma palmada. Dez minutos depois, osreclamaram grande penalidade por mão de Osório, mas Luís Godinho mandou seguir a partida.Três minutos mais tarde, Felipe esteve perto do 2-0 depois de uma jogada confusa na área do Tondela e Aboubakar, aos 67 minutos, rematou forte para grande defesa de Cláudio Ramos.Depois de o relógio ter chegado aos 70 minutos de jogo, o VAR esteve em destaque. Marega cruzou, Brahimi marcou com a baliza deserta e Luís Godinho anulou o golo após consultar o vídeo-árbitro, por fora-de-jogo do maliano.Marega voltou a estar em foco pouco depois. Após ter sido isolado, o avançado contornou o guarda-redes do Tondela e rematou ao lado dos postes da equipa de Pepa. Perto dos descontos, Cláudio Ramos voltou a ser protagonista ao defender um cabeceamento fulgurante de Felipe.Antes do apito final, Cláudio Ramos voltou a estar destaque com uma grande defesa a remate de Hernâni. Com este resultado, a equipa de Sérgio Conceição regressa à liderança da Liga Portuguesa, aproveitando o empate do Sporting em Setúbal.