FC Porto triunfa sobre o Marítimo e regressa à liderança da Liga

Inês Geraldo 16 Mar, 2019

O FC Porto entrou em campo determinado a chegar cedo à vantagem no resultado. E logo aos oito minutos ficou a jogar com mais uma unidade que o Marítimo, após expulsão de Lucas Áfrico, por falta sobre Moussa Marega.





A partir daí, o domínio da equipa de Sérgio Conceição foi evidente e Charles foi o maior obstáculo aos Dragões. O guarda-redes brasileiro fez duas grandes defesas a remates de Marega. O maliano já havia tentado a sorte com um remate às malhas laterais e Alex Telles e Herrera estiveram perto de festejar mas sem sucesso.





Na segunda metade, Alex Telles desbloqueou o marcador. Através de uma grande penalidade, o brasileiro fez o Estádio do Dragão explodir de alegria. Charles continuou a brilhar na baliza do Marítimo mas não foi capaz de evitar os golos de Éder Militão e Yacine Brahimi.





O defesa brasileiro marcou na sequência de um pontapé de canto e o argelino fez o último golo da noite com um remate forte, do lado esquerdo do ataque, após fletir para dentro, sem chances para o guardião do Marítimo.





Com este resultado, o FC Porto passa a somar 63 pontos e volta à liderança, provisória, do campeonato português. A equipa de Sérgio Conceição vai esperar agora pelo resultado do Benfica, que joga amanhã em Moreira de Cónegos.