Feirense apresentou-se aos sócios em clima de festa

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Jul, 2018, 08:15 / atualizado em 23 Jul, 2018, 08:15 | 1.ª Liga

Num evento que contou com um espetáculo de animação musical, os 26 jogadores que compõe o plantel do Feirense subiram ao palco também para mostrarem os novos equipamentos oficiais.



Cris, o capitão da equipa liderada pelo técnico Nuno Manta Santos, admitiu que o objetivo do clube para a temporada 2018/2019 passa por afirmar o Feirense no escalão máximo do futebol português.



"É a terceira época consecutiva na I Liga e é isto que queremos para o clube. Quantos mais anos, melhor, e é por isso que vamos lutar para garantir a manutenção. É importante para o Feirense afirmar-se de vez na I Liga, tal como para a cidade", afirmou.



O médio de 34 anos considera que os trabalhos de preparação mostram uma subida de rendimento do plantel, apontando para uma época sem os sobressaltos vividos em 2017/2018.





"Neste momento, estamos com um bom nível, mas ainda temos muito trabalho pela frente. Entraram jogadores experientes, com conhecimento do campeonato, e o objetivo é fazer uma época tranquila na I Liga. Já nos debruçámos sobre os erros que cometemos e esperamos que esta temporada seja mais calma", disse.

Futuro será difícil



Cris espera um campeonato difícil, mas garante que o grupo vai estar forte no momento do arranque das provas oficiais."Temos de fazer com que os jogadores que vieram se adaptem o mais rapidamente possível, para nos ajudarem a fazer uma excelente época. É importante termos um grupo forte e unido, porque no final da época isso vai fazer a diferença. O campeonato vai ser equilibrado, mas o Feirense tem criado um grupo muito forte nos últimos anos. Espero poder continuar a ajudar, jogando, ou não", assumiu.O capitão da equipa fogaceira confessa que gostaria de ver o Feirense a lutar por títulos, admitindo que "sonhar não custa nada"."É sempre importante ganhar e os títulos levam os clubes para outra dimensão. Vencer uma Taça de Portugal ou uma Taça da Liga seria algo fabuloso para um clube como o Feirense", concluiu.