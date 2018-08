Feirense bate Rio Ave e entra a vencer na I Liga

Lusa Comentários 12 Ago, 2018, 18:44 / atualizado em 12 Ago, 2018, 18:45 | 1.ª Liga

No Estádio Marcolino de Castro, a equipa de Santa Maria da Feira 'fechou' o resultado ainda na primeira parte, com golos de Tiago Silva, aos 20 minutos, e Edinho, aos 33.





Com este resultado, o Feirense junta-se ao grupo da frente de vencedores na ronda inaugural: FC Porto, Benfica, Vitória de Setúbal, Belenenses e Marítimo.









Feirense resolveu hoje o jogo inaugural na I Liga diante do Rio Ave ainda na primeira parte, com golos de Tiago Silva (20 minutos) e Edinho (33) a darem o triunfo à equipa da casa.



Se Tiago Silva se estreou esta época a marcar pela equipa do Feirense, o caso de Edinho, reforço que chegou do Vitória de Setúbal, fez hoje o terceiro golo pela equipa de Santa Maria da Feira, depois de também ter marcado (dois golos) na Taça da Liga.



Apesar da entrada impetuosa do Feirense no jogo, foi o Rio Ave quem esteve perto de se colocar em vantagem logo aos cinco minutos, num remate de Galeno que Caio Secco susteve com dificuldade, com Briseño a evitar a recarga de Gelson Dala.



Ainda assim, o Feirense dominou quase toda a primeira parte e, aos 20 minutos, inaugurou o marcador num bom golo de Tiago Silva, que rematou forte e colocado de longa distância, deixando o guarda-redes Léo Jardim ‘pregado’ ao relvado.



A equipa de Nuno Manta Santos manteve a dinâmica ofensiva, com o Rio Ave a sentir dificuldades para sair da sua defesa, e acabou por ampliar a vantagem por Edinho, que cabeceou ao primeiro poste após cruzamento de Tiago Silva, batendo o guarda-redes do Rio Ave (33).



Na segunda parte, a equipa da casa voltou a ter uma entrada forte e quase fazia o terceiro golo, com Crivellaro a surgir isolado na pequena área, mas a cabeceat ao lado da baliza de Léo Jardim, aos 47 minutos.



O jogo acabou por se equilibrar e a resposta do Rio Ave surgiu aos 64 minutos, num remate de longa distância de Tarantini, que saiu ao lado da baliza do Feirense.



Pouco depois, foi a vez do Feirense estar perto de marcar, com João Silva a cabecear dentro da área entre os defesas do Rio Ave, com a bola a sair muito perto do poste da baliza vila-condense (70).



Com uma desvantagem de dois golos, o Rio Ave foi uma equipa combativa, mas até ao final do jogo não conseguiu encontrar soluções para atacar com perigo a baliza da equipa de Santa Maria da Feira.