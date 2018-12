Feirense e Marítimo procuram a tranquilidade

Mário Aleixo-Lusa Comentários 10 Dez, 2018, 07:31 / atualizado em 10 Dez, 2018, 10:33 | 1.ª Liga

O Feirense partilha o penúltimo lugar com o Tondela, com apenas nove pontos, mais dois do que o Desportivo de Chaves, lanterna-vermelha, enquanto o Marítimo é 15.º, com apenas mais um ponto do que o rival.



A equipa de Santa Maria da Feira já soma oito jornadas sem ganhar e acumula quatro derrotas seguidas, mas pelo meio bateu o Marítimo por duas vezes, na Taça da Liga (3-2) e na Taça de Portugal (3-0), procurando agora uma vitória que a retire da zona de despromoção e empurre para lá os madeirenses.





O Marítimo vem de seis derrotas seguidas no campeonato e chega a este encontro sem vencer desde a quarta jornada.







Na equipa da Beira Litoral há quatro jogdores lesionados: Alampasu, Philipe Sampaio, Crivellaro e Sturgeon.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador do Feirense, Nuno Manta, falou do tempo de jogo perdido para justificar alguma da ineficácia da sua equipa nos jogos em casa e mostrou-se apostado em ganhar os três pontos.















Na formação insular regista-se uma baixa por lesão: Nanú.







No lançamento do desafio o técnico dos insulares, Petit, espera inverter o ciclo negativo da equipa já em Santa Maria da Feira.















O jogo tem o início marcado para as 20h15, no Estádio Marcolino de Castro.







A 12.ª ronda deixou tudo na mesma na frente do campeonato, com o FC Porto a liderar com 30 pontos, mais dois do que o Sporting, seguindo-se o Sporting de Braga, a três, e o Benfica, com menos quatro.