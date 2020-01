I Liga. Benfica procura manter liderança tranquila em Paços de Ferreira

A 18.ª jornada está fracionada em vários momentos, com os primeiros jogos no domingo, o Vitória de Guimarães--Rio Ave e o Sporting-Marítimo na segunda-feira, o FC Porto-Gil Vicente na terça-feira, e o Moreirense-Sporting de Braga apenas na quarta-feira.No domingo, o campeão Benfica entra na segunda volta com uma almofada de sete pontos na liderança, depois de ter vencido fora o rival Sporting (2-0) e ter visto o vice-líder FC Porto perder em casa com o Sporting de Braga (2-1).A equipa de Bruno Lage conseguiu em Alvalade a proeza de chegar a um recorde de 17 vitórias consecutivas fora no campeonato, um cenário que não conhece desde a derrota em Portimão, em 2018/19, que ditou o despedimento de Rui Vitória.Na 18.ª jornada, a equipa visita o Paços de Ferreira, de Pepa, que não pode contar com o central Maracás, a cumprir castigo, num momento em que os pacenses são 15.os, dois pontos acima da zona de despromoção.A equipa vem de dois empates, fora com Portimonense e em casa com Gil Vicente, mas não perde desde a 13.ª jornada.Os encarnados, que não marcaram presença na "final four" da Taça da Liga, eliminados na fase de grupos, ficam à espera do vice-líder FC Porto, que apenas entra em campo na terça-feira, com a receção ao Gil Vicente (20h15).





"FC Porto pressionado







Os "dragões" reencontram a primeira equipa que os derrotou no campeonato, logo na primeira jornada, o Gil Vicente, que segue agora no oitavo lugar. A equipa de Sérgio Conceição não contará com Otávio, que cumprirá castigo depois de completar uma série de cinco amarelos.Ainda antes desse jogo, o FC Porto tentará conquistar no sábado a sua primeira Taça da Liga, reeditando uma final com o Sporting de Braga, com os minhotos a terem precisamente essa conquista, em 2012/13.O Sporting de Braga, que só joga na quarta-feira, visita o Moreirense, com Rúben Amorim a ter para já um pleno de vitórias na Liga, desde que assumiu os bracarenses à 15.ª jornada, com triunfos diante do Belenenses SAD, Tondela e FC Porto.





Sporting desfalcado







Já o Sporting, que enfrenta alguma contestação dos adeptos, numa fase em que está a 19 pontos do Benfica e foi eliminado na Taça da Liga, depois de já o ter sido na Taça de Portugal, recebe o Marítimo neste início de segunda volta.No campeonato, os "leões" parecem ter pouco porque lutar, face à distância pontual para o líder, mas também para o segundo, o FC Porto, de quem distam 12 pontos.Para a receção ao Marítimo, na segunda-feira, Silas não poderá contar com Acuña, que cumprirá castigo por um quinto amarelo, mas estará tambem sem Bolasie, Mathieu e Eduardo, todos expulsos na meia-final da Taça da Liga, na derrota com o Braga (2-1).





"Outsiders" atentos







No mesmo dia, o Vitória de Guimarães (6.º), eliminado pelo FC Porto na "final four" da Taça da Liga, recebe o Rio Ave (7.º), com as duas equipas com os mesmos 25 pontos no final da primeira volta.O Famalicão, equipa sensação do campeonato, após ser promovido do segundo escalão, está no terceiro lugar, que tentará segurar no domingo, quando receber o Santa Clara (14.º). Os famalicenses têm mais dois pontos do que o Sporting (29) e quatro do que o Braga (27).A segunda volta marcará também a estreia de Bruno Lopes, treinador dos sub-23 do Portimonense, na equipa principal, devido à saída de António Folha, e quando os algarvios não vencem há cinco jornadas e estão em zona de descida (17.º).A equipa visita um outro aflito, o Belenenses SAD (16.º), que na última ronda estreou Petit, o terceiro treinador da época nos azuis -- a seguir a Silas e Pedro Ribeiro -, e que não vence também desde a 12.ª jornada.Tondela -- Vitória de Setúbal, 15h00.Famalicão -- Santa Clara, 15h00.Belenenses SAD -- Portimonense, 15h00.Paços de Ferreira -- Benfica, 17h30.Desportivo das Aves -- Boavista, 20h00.Vitória de Guimarães -- Rio Ave, 18h45.Sporting -- Marítimo, 21h00.FC Porto -- Gil Vicente, 20h15.

Moreirense -- Sporting de Braga, 20h15.