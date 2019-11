I Liga. Benfica vence Rio Ave e consolida liderança

Bruno Lage voltou a reeditar a dupla de ataque que jogou frente ao Portimonense, com Chiquinho e Carlos Vinícius e viu o Rio Ave a entrar forte na partida, pressionando e a tentar atacar a baliza de Vlachodimos. No entanto, o primeiro sinal de perigo veio dos pés de Franco Cervi, que obrigou Kieszek a aplicar-se com uma grande defesa.





Logo a seguir, Tarantini teve a oportunidade de alvejar a baliza do Benfica mas, em zona frontal, falhou o remate. A partida passou por um período em que duas equipas não conseguiram criar oportunidades, com a equipa de Bruno Lage a começar a subir no campo e a obrigar o Rio Ave a baixar linhas.











Pouco depois da meia-hora de jogo, o primeiro golo da noite. Pizzi, num canto pelo lado direto do ataque do Benfica, bateu forte para o meio da área, onde Rúben Dias se antecipou à marcação e cabeceou para o golo. Kieszek ainda tocou na bola mas não foi capaz de defender o remate do defesa, que completou o jogo 100 pelos encarnados.





Perto do intervalo, Nuno Santos ultrapassou André Almeida em velocidade pelo corredor esquerdo do ataque rioavista e rematou forte ao poste da baliza de Vlachodimos. Grande oportunidade de empate para a equipa de Carlos Carvalhal antes do intervalo.





Na segunda metade, o Benfica entrou forte e logo aos 50 minutos, Pizzi recebeu um cruzamento atrasado de Cervi, contemporizou, tirou um adversário da frente e rematou para o 2-0. Festa encarnada que ficou com um resultado mais confortável na partida.











Pouco depois, Rúben Dias esteve perto de bisar. O defesa antecipou-se à defesa do Rio Ave e a Kieszek, após livre direto batido por Grimaldo. O remate saiu, no entanto, ao lado. De seguida, Cervi, em boa posição, desperdiçou uma grande oportunidade de ampliar a vantagem do Benfica e Vinícius também não soube dar sequência a um cruzamento de Chiquinho, já na grande área adversária.





Aos 62 minutos, Ronan cabeceou com perigo ao lado da baliza de Vlachodimos e a dez minutos do final, uma grande jogada de entendimento entre Carlos Vinícius e Cervi, terminou com o remate do argentino que levou a Kieszek a grande defesa. Até ao fim da partida, Gedson Fernandes esteve perto de marcar, num remate fora da área, que foi para fora.





Com este triunfo por 2-0, o Benfica consolidou a liderança da Liga Portuguesa, somando 27 pontos em 30 possíveis. Na próxima terça-feira, a equipa de Bruno Lage vai a Lyon, defrontar o Olympique em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.