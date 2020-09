I Liga: Farense volta 18 anos depois com a mira apontada à manutenção

Desde 2002 afastado do principal escalão, o presidente da SAD, João Rodrigues, natural de Faro mas com carreira empresarial no estrangeiro, apostou há um ano em Sérgio Vieira para levar o emblema algarvio à I Liga.



Cumprido esse objetivo, o técnico, que já orientou o Moreirense no escalão principal, continua em Faro, mas com uma meta diferente: superar a transição de patamar e garantir a manutenção sem sobressaltos.



Para a 24.ª presença entre os ‘grandes’, já foram contratados 12 reforços para todos os setores e o plantel ainda está em aberto, havendo mais vagas para preencher, especialmente no setor ofensivo, até fecho de mercado.



O mercado nacional foi a principal base de recrutamento do Farense, com 10 das ‘caras novas' provenientes de outras equipas portuguesas, do primeiro ao terceiro escalão.



Na baliza, o guarda-redes Rafael Defendi (ex-Famalicão) é a aposta para a titularidade e o jovem Ricardo Velho (ex-Sporting de Braga B) será, previsivelmente, a terceira opção.



Para a defesa, em Portugal, foram contratados o lateral-direito Alex Pinto (ex-Gil Vicente) e o central Cássio (ex-Santa Clara), enquanto do estrangeiro veio uma dupla de brasileiros: o central Eduardo Mancha (ex-Machine Sazi) e o lateral esquerdo Abner (ex-Água Santa).



No meio-campo, Cláudio Falcão (ex-Desportivo das Aves) será o principal candidato a ocupar a posição ‘6', deixando Amine (ex-Leixões) como previsível segunda opção.



O ataque conta, para já, com quatro reforços: dois pontas-de-lança, o sérvio Nikola Stojiljkovic (ex-Boavista) e o brasileiro Pedro Henrique (ex-Feirense) e dois extremos, o argentino Brian Mansilla (ex-Vitória de Setúbal) e o luso-guineense Madi Queta (ex-FC Porto B).



Apesar da renovação do plantel, as principais figuras da época passada - o guardião Hugo Marques, o defesa Cássio e os médios Fabrício Isidoro e Ryan Gauld - mantêm-se, sendo que os três primeiros estão em Faro desde a subida do Campeonato de Portugal à II Liga, em 2018.



Entre as principais saídas, contam-se o central Luís Rocha (Desportivo de Chaves), o avançado Fabrício Simões (Feirense) e o lateral direito Matheus Silva (Moreirense).



Com o histórico Estádio de São Luís - o palco mais antigo da I Liga, construído em 1923 - ainda em obras, pelo menos o primeiro jogo do Farense como visitado, frente ao Nacional, será disputado no Estádio Algarve.