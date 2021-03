I Liga. Sporting procura nos Açores alargar vantagem no topo

Líderes, invictos e com uma margem que parece oferecer conforto face aos mais diretos perseguidores, os "leões" vêm de um nulo (0-0) no clássico com o FC Porto, que serviu para manter a vantagem de 10 pontos sobre os "dragões", entretanto ultrapassados pelo Sporting de Braga, que reduziu para nove a diferença para os verdes e brancos.Pela frente, o Sporting terá um Santa Clara que continua a fazer uma época bastante positiva e que na última ronda se impôs ao surpreendente Paços de Ferreira (3-0), além de somar apenas um desaire nos derradeiros cinco encontros fora dos Açores.





FC Porto quer regressar às vitórias







De resto, serão os pacenses a abrir a jornada, às 18h30, com a receção ao Nacional (12.º), na qual vão tentar reagir à derrota com os açorianos e consolidar o quinto lugar. O conjunto comandado por Pepa soma 38 pontos, mais três do que o Vitória de Guimarães, e poderá colocar pressão no Benfica, que apenas entrará em campo na segunda-feira.Os portistas não perdem no campeonato desde a sexta jornada, porém quebraram nos últimos cinco jogos na competição, somando apenas um triunfo e cedendo quatro empates, que contribuíram para um fosso ainda maior para o Sporting.Também no sábado, Portimonense e Tondela defrontam-se no Algarve (15h30) e os aflitos Boavista e Famalicão, último e antepenúltimo, respetivamente, jogam no Bessa (20h30), enquanto no domingo, disputam-se o Marítimo-Moreirense (17h30) e o Rio Ave-Farense (20h00).





Benfica e SC Braga atentos aos rivais







O Benfica, que regressou às vitórias na ronda transata, diante do Rio Ave, entra em campo na segunda-feira, com uma visita ao Estádio Nacional, onde vai encontrar o Belenenses SAD, em jogo agendado para as 20h15.Se os "arsenalistas" querem manter-se na vice-liderança, os vitorianos esperam tirar partido de um eventual deslize do Paços de Ferreira para se acercarem dos lugares europeus, ainda que nos últimos 17 anos apenas por uma vez tenham vencido no terreno dos bracarenses para o campeonato (2016/17).